T1 League of Legends: Wild Rift kadrosunu duyurdu!

T1 Wild Rift sahnesine giriş yapıyor

Kore merkezli espor organizasyonu T1 League of Legends: Wild Rift kadrosunu duyurarak Wild Rift sahnesine giriş yapıyor. Başarılı espor takımı yaptığı paylaşım ile yeni transfer ettiği takımını ve oyuncularını tanıttı!

JJong (Üst)

JY (Orman)

Core (Orta koridor)

Haru (Nişancı)

PenGuin (Destek)

Dünyanın diğer bölgeleri şu anda devam eden resmi turnuvalara katılım sağlıyor. Ancak büyük bölgelerden Kuzey Amerika ve Güney Kore henüz resmi bir Wild Rift espor müsabakası düzenlemedi. Önümüzdeki günlerde tarafında da büyük değişimler ve turnuvalar olacak gibi görünüyor.

Kaynak: Playerbros