T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuala Lumpur Büyükelçiliği
Randevu Al Türk Vatandaşları İçin Konsolosluk İşlemleri Yabancılar İçin Vize Ön Başvuru Randevu Sorgula Randevu İptal/Sorgula Türk Vatandaşları için Randevu Sorgulama Yabancılar için Vize Ön Başvurusu Sorgulama Randevu İptali Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı26. 09. 2021Merve Safa Kavakcı.
VİZE, KIRKLARELİ (Habermetre) - Randevu Al Türk Vatandaşları İçin Konsolosluk İşlemleri Yabancılar İçin Vize Ön Başvuru Randevu Sorgula Randevu İptal/Sorgula Türk Vatandaşları için Randevu Sorgulama Yabancılar için Vize Ön Başvurusu Sorgulama Randevu İptali Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
26. 09. 2021
Merve Safa Kavakcı Büyükelçi
Habermetre - Son Dakika Haberleri