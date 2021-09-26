T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuala Lumpur Büyükelçiliği - Haberler
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T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuala Lumpur Büyükelçiliği

Habermetre - Haberler | Toplum
T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuala Lumpur Büyükelçiliği

Randevu Al Türk Vatandaşları İçin Konsolosluk İşlemleri Yabancılar İçin Vize Ön Başvuru Randevu Sorgula Randevu İptal/Sorgula Türk Vatandaşları için Randevu Sorgulama Yabancılar için Vize Ön Başvurusu Sorgulama Randevu İptali Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı26. 09. 2021Merve Safa Kavakcı.

VİZE, KIRKLARELİ (Habermetre) - Randevu Al Türk Vatandaşları İçin Konsolosluk İşlemleri Yabancılar İçin Vize Ön Başvuru Randevu Sorgula Randevu İptal/Sorgula Türk Vatandaşları için Randevu Sorgulama Yabancılar için Vize Ön Başvurusu Sorgulama Randevu İptali Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

26. 09. 2021

Merve Safa Kavakcı Büyükelçi

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Haber: T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuala Lumpur Büyükelçiliği - Haberler
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