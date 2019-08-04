Suvarlı beldesinde seçmen sandık başında

ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı, Suvarlı beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan İyi Parti Adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptalinin ardından tekrarlanma kararı alınan seçimde bu sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi sürüyor.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde Suvarlı beldesinde 3 aday başkanlık için yarıştı. 1675 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde İYİ Parti Adayı Mikail Ağır 880, AK Parti adayı Mehmet Korkmaz 769, MHP'li aday Mustafa Sarıgül 26 oy aldı. Suvarlı beldesinde belediye başkanı seçilen Mikail Ağır'ın adli sicil kaydında bulunan suçtan dolayı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, mazbatasının iptaline karar verildi.

Tekrarlama kararı alan seçimlerde, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkan adayı olan Mehmet Korkmaz, MHP'den adaylık başvurusunda bulundu, fakat kabul edilmedi.

Bugün tekrarlanan seçimlerde İYİ Parti'den aday olup belediye başkanlığını kazanan ve mazbatası iptal edilen Mikail Ağır'ın eşi Gülfer Ağır, AK Parti'den aday gösterildi. Seçimlere Vatan Partisi'nden Gazi Sabancı, Bağımsız Türkiye Partisi'nden ise Mustafa Doğan aday olarak katıldı.

Saat 08.00'den itibaren beldedeki okula gidenler, listedeki isimlerini kontrol ederek sandık başına gitmeye başladı. 3 adayın aday olduğu seçimlerde, 1866 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.



Kaynak: DHA