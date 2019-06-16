Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da hunharca öldürülmesi sonrasında dünya kamuoyunun tepkisini çeken Suudi Arabistan ve veliaht prensi Selman ile Türkiye arasındaki ilişki gerilmişti. Cinayeti aydınlatmak bir yana süreci yavaşlatan Riyad yönetiminden yaşananlarla ilgili bir açıklama geldi.

"İSİM VERMEDEN TÜRKİYE'YE SESLENDİ"

Veliaht Prens Muhammed, Arap gazetesi Asharq al-Awsat gazetesine konuştu. Gazetede bugün yayınlanan röportajda Prens Selman, "Kaşıkçı'nın ölümü çok acı verici bir suçtur. Bu olayı siyasi olarak kullanmaya çalışan her kim olursa bunu durdurmalı ve adaleti sağlamak için mevcut delilleri Suudi mahkemesiyle paylaşmalı" dedi. Selman'ın bu açıklaması hakkında Fransız haber ajansı AFP, "Selman isim vermeden Türkiye'ye seslendi" ifadesini kullandı.

SELMAN'DAN ÇELİŞKİLİ YANITLAR

Kaşıkçı ve Türkiye hakkındaki bir soruya, "Kaşıkçı bir Suudi Arabistan vatandaşıydı ve bu yaşananlar kuşkusuz acı verici ve talihsizdir. Krallık bütün gerekenleri yaptı ve yargı süreci devam ediyor. Krallık'ta yargı bağımsız bir konumdadır. İki kutsal caminin ev sahibi olarak Türkiye de dahil bütün İslam ülkeleriyle güçlü bağlarımız olsun istiyoruz" dedi.

Öte yandan Selman, bölgedeki bütün ülkelerle güçlü ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Selman, "Ülkemizin güvenliğini ve istikrarını sağlamak istiyoruz ve ülkemiz ile birlikte İslam dünyasının çıkarlarına karşı olacak bir duruma düşmek istemiyoruz" dedi.