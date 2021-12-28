Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı - Haberler
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Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Suudi Arabistan'da bir kamyon, hızla bir camiden içeri daldı. Olay sonucunda 5 kişi yaralandı, camide ise maddi hasar meydana geldi. Güvenlik yetkilileri olayın meydana gelişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü aracın kontrolünü kaybederek duvara çarpıp El Ammar Camii'ne daldı.

5 YARALI VAR

Meydana gelen kazada camide namaz kılan 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı

SORUŞTURMA AÇILDI

Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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