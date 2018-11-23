- Suudi Arabistan'a kar yağdı

RİYAD - Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'ın Taif ve Abha şehirlerinde kar yağışı etkili oldu.

Suudi Arabistan'ın Taif ve Abha kentinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur kara dönüştü. Yoğun yağış ve kar nedeniyle kentlerde bazı yolların trafiğe kapandığı öğrenildi. Yollardan geçen araçlar ise kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerinde meydana gelen seller sonucu son 1 ay içerisinde en az 35 kişi hayatını kaybetti.