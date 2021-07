Sütyen takmayı bıraktı! Komşuları isyan etti

ABD'li oyuncu Gillian Anderson, bir süredir sütyen takmadığını açıkladı. 52 yaşındaki Anderson, "Göğüslerimin göbek deliğime sarksa bile umurumda değil. Sütyen takmıyorum. Çok rahatsız edici" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun komşuları ise isyan etti. İşte detaylar...

Sex Education dizisinde rol alan Gillian Anderson "Çok rahatsız edici" diyerek, sütyen takmayı bıraktığını duyurdu.

"Artık sütyen takmıyorum. Sütyen takamam. Üzgünüm" diyen 52 yaşındaki yıldız oyuncu, "Göğüslerimin göbek deliğime sarksa bile umurumda değil. Sütyen takmıyorum. Çok rahatsız edici" ifadelerini kullandı.

Gillian Anderson'un bu açıklaması ise komşularını kızdırdı. Anderson'un komşuları, "Evde çocuklarımız var. Gillian Anderson'un bu kararı çok sorumsuzca" diyerek isyan ettiler.

Sex Education dizisinde rol alan Anderson'un bu kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gillian Anderson bugüne kadar; Crooked House, The Departure, The Mighty The Crown, Hannibal The X Files: I Want To Believe ve Playing by Heart gibi unutulmaz projelerde rol aldı.

Sütyen kullanılmazsa ne olur?

Dr. Metin Kerem, sütyen kullanmılmazsa göğüslerin yer çekimine yenik düşeceğini belirtiyor. Sütyen kullanımının amaca göre değişeceğini söylüyor ve ekliyor: "Günümüzde pekçok kadın sütyeni göğüslerini dik ve dolgun göstermek için kullanıyor ki bu da çoğu zaman anlaşılıyor. Özellikle gece elbisesi, gelinlik gibi özel kıyafetlerde sütyen dolguları çok itici durabiliyor. Bu tür elbiseleri taşımanın en güzel yolu sütyensiz olmak, ancak bunun için genelde bizim yardımımız gerekiyor.

Meme protezi operasyonu yaptıran kadınların ilk yaptığı şey bu sütyenlerle vedalaşmak oluyor. Doğal göğüs boyutu iri olan kadınlar ise bunu saklamak için sütyen kamuflajına başvurabiliyorlar."

"SÜTYEN KULLANMAK GEREKİYOR"

Sütyen seçiminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Metin Kerem, sütyenin göğüslerin en iyi dostu olduğunu sözlerine ekliyor. Sütyensiz giyimin moda olsa bile devamlı olarak sütyensiz olmanın doğru olmadığını belirtiyor. Yerçekimine karşı koymanın ise en etkili yolunun ise düzenli sütyen kullanmak olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Snob Magazin