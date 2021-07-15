Sütyen takmayı bıraktı! Komşuları isyan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sütyen takmayı bıraktı! Komşuları isyan etti

Sütyen takmayı bıraktı! Komşuları isyan etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

ABD'li oyuncu Gillian Anderson, bir süredir sütyen takmadığını açıkladı. 52 yaşındaki Anderson, "Göğüslerimin göbek deliğime sarksa bile umurumda değil. Sütyen takmıyorum. Çok rahatsız edici" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun komşuları ise isyan etti. İşte detaylar...

Sex Education dizisinde rol alan Gillian Anderson "Çok rahatsız edici" diyerek, sütyen takmayı bıraktığını duyurdu.

"Artık sütyen takmıyorum. Sütyen takamam. Üzgünüm" diyen 52 yaşındaki yıldız oyuncu, "Göğüslerimin göbek deliğime sarksa bile umurumda değil. Sütyen takmıyorum. Çok rahatsız edici" ifadelerini kullandı.

Gillian Anderson'un bu açıklaması ise komşularını kızdırdı. Anderson'un komşuları, "Evde çocuklarımız var. Gillian Anderson'un bu kararı çok sorumsuzca" diyerek isyan ettiler.

Sex Education dizisinde rol alan Anderson'un bu kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gillian Anderson bugüne kadar; Crooked House, The Departure, The Mighty The Crown, Hannibal The X Files: I Want To Believe ve Playing by Heart gibi unutulmaz projelerde rol aldı.

Sütyen kullanılmazsa ne olur?

Dr. Metin Kerem, sütyen kullanmılmazsa göğüslerin yer çekimine yenik düşeceğini belirtiyor. Sütyen kullanımının amaca göre değişeceğini söylüyor ve ekliyor: "Günümüzde pekçok kadın sütyeni göğüslerini dik ve dolgun göstermek için kullanıyor ki bu da çoğu zaman anlaşılıyor. Özellikle gece elbisesi, gelinlik gibi özel kıyafetlerde sütyen dolguları çok itici durabiliyor. Bu tür elbiseleri taşımanın en güzel yolu sütyensiz olmak, ancak bunun için genelde bizim yardımımız gerekiyor.

Meme protezi operasyonu yaptıran kadınların ilk yaptığı şey bu sütyenlerle vedalaşmak oluyor. Doğal göğüs boyutu iri olan kadınlar ise bunu saklamak için sütyen kamuflajına başvurabiliyorlar."

"SÜTYEN KULLANMAK GEREKİYOR"

Sütyen seçiminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Metin Kerem, sütyenin göğüslerin en iyi dostu olduğunu sözlerine ekliyor. Sütyensiz giyimin moda olsa bile devamlı olarak sütyensiz olmanın doğru olmadığını belirtiyor. Yerçekimine karşı koymanın ise en etkili yolunun ise düzenli sütyen kullanmak olduğunu vurguluyor.

Sütyen takmayı bıraktı! Komşuları isyan etti
Sütyen takmayı bıraktı! Komşuları isyan etti
Sütyen takmayı bıraktı! Komşuları isyan etti
Sütyen takmayı bıraktı! Komşuları isyan etti
Sütyen takmayı bıraktı! Komşuları isyan etti
Sütyen takmayı bıraktı! Komşuları isyan etti

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Demet Akalın Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Burak Elmas Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sütyen takmayı bıraktı! Komşuları isyan etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 22:19:35. #1.16#

title