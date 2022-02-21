Sütlü Çilekli şarkı sözleri ne? Sütlü Çilekli kim söylüyor?
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SÜTLÜ ÇİLEKLİ KİM SÖYLÜYOR?
Sütlü Çilekli şarkısını kim söylüyor merak ediliyor. Sütlü Çilekli şarkısı 6 Ocak tarihinde yayınlanmıştır ve Sütlü Çilekli şarkısını Mc Ceyn söylüyor.
SÜTLÜ ÇİLEKLİ ŞARKI SÖZÜ
Sütü Çilekli Yavrum
Seni Sürekli
Aklımı Aldın
Sen Misin O Yürekli
İçmekten Ağrıyo Başım Hep Olsun
Ağlama Nolursun Canın Sağolsun
Düşünmem Bir Kere Eğri Mi Doğru
Benim Hayatım Karışma Nolur
Gündüzüm Geceme Karıştı Bak Hep
İçmekten Durmak Mı Daha Da Neler
Elalem K**pe Ödeme Bedel
Benim İçin Çok Farklısın Bebek
Sütü Çilekli Yavrum
Seni Sürekli
Aklımı Aldın
Sen Misin O Yürekli
Author&Music:Mceyn
Mix&Mastering:Samet Kıyak
Arrangement:Tolga As
Artwork:Kaan Sarma