Sütlü Çilekli şarkı sözleri ne? Sütlü Çilekli kim söylüyor?

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SÜTLÜ ÇİLEKLİ KİM SÖYLÜYOR?

Sütlü Çilekli şarkısını kim söylüyor merak ediliyor. Sütlü Çilekli şarkısı 6 Ocak tarihinde yayınlanmıştır ve Sütlü Çilekli şarkısını Mc Ceyn söylüyor.

SÜTLÜ ÇİLEKLİ ŞARKI SÖZÜ

Sütü Çilekli Yavrum

Seni Sürekli

Aklımı Aldın

Sen Misin O Yürekli

İçmekten Ağrıyo Başım Hep Olsun

Ağlama Nolursun Canın Sağolsun

Düşünmem Bir Kere Eğri Mi Doğru

Benim Hayatım Karışma Nolur

Gündüzüm Geceme Karıştı Bak Hep

İçmekten Durmak Mı Daha Da Neler

Elalem K**pe Ödeme Bedel

Benim İçin Çok Farklısın Bebek

Sütü Çilekli Yavrum

Seni Sürekli

Aklımı Aldın

Sen Misin O Yürekli

Author&Music:Mceyn

Mix&Mastering:Samet Kıyak

Arrangement:Tolga As

Artwork:Kaan Sarma

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