Sütçüler'deki yangın 5'inci günde 3 bölgede devam ediyor

Sütçüler'deki yangın 5'inci günde 3 bölgede devam ediyor Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Çandır köyündeki yangın 5'inci gününde kara kilise mahallesi sınırlarında 3 bölgede devam ediyor.

Sütçüler'deki yangın 5'inci günde 3 bölgede devam ediyor

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Çandır köyündeki yangın 5'inci gününde kara kilise mahallesi sınırlarında 3 bölgede devam ediyor. Ekipler bir yandan bölgede devam eden yangına müdahale ederken diğer taraftan soğutma çalışması yapıyor. Gece yarısı meydana gelen yangında ise Ukranya'dan gelen gece görüşlü 2 helikopter yangına müdahale edip yangının büyümesini engelledi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Çandır köyündeki yangın 5'inci gününde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler bir yandan bazı bölgelerde devam eden yangına müdahale ederken diğer taraftan soğutma çalışması yapıyor.

Yangın 5'inci gününde 6 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiyenin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınırken, ekipler bu mahalleler ile farklı bölgelerdeki alevlere müdahale ediyor. Bir yandan da söndürülen alanlarda soğutma çalışması gerçekleştiriliyor.

Yapılan tespitlere göre şimdilik 20'e yakın evin zarar gördüğü Çandır köyünde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan