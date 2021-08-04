Sütçüler'deki orman yangını 3'üncü günde büyük ölçüde kontrol altında (2)
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Sütçüler'deki orman yangını 3'üncü günde büyük ölçüde kontrol altında (2)

Sütçüler'deki orman yangını 3'üncü günde büyük ölçüde kontrol altında (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

ÇANDIR'DA ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİSütçüler Çandır bölgesinde bugün sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde ormanlık alanlarda yeniden büyüdü.

ÇANDIR'DA ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Sütçüler Çandır bölgesinde bugün sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde ormanlık alanlarda yeniden büyüdü. Alevler hızla yayılmaya başladı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına aralıksız müdahale ediyor. Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Isparta İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve tüm kamu kurum kuruluşları yangın bölgesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bölgede bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken, diğer yandan soğutma çalışmaları yapılıyor.


Sütçüler'deki orman yangını 3'üncü günde büyük ölçüde kontrol altında (2)
Sütçüler'deki orman yangını 3'üncü günde büyük ölçüde kontrol altında (2)
Sütçüler'deki orman yangını 3'üncü günde büyük ölçüde kontrol altında (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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