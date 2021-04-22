SÜT TANKERİ YOLDAN ÇIKTI; TONLARCA SÜT YOLA DÖKÜLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SÜT TANKERİ YOLDAN ÇIKTI; TONLARCA SÜT YOLA DÖKÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan süt tankerindeki tonlarca süt yola döküldü.

NİĞDE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan süt tankerindeki tonlarca süt yola döküldü.

Kaza, Ankara-Niğde kara yolu Kızılca Köyü yakınlarında meydana geldi. Gökhan Y'nin kullandığı 51 ABA 407 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tonlarca süt yollara dökülürken tanker sürücüsü ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SÜT TANKERİ YOLDAN ÇIKTI; TONLARCA SÜT YOLA DÖKÜLDÜ
SÜT TANKERİ YOLDAN ÇIKTI; TONLARCA SÜT YOLA DÖKÜLDÜ
SÜT TANKERİ YOLDAN ÇIKTI; TONLARCA SÜT YOLA DÖKÜLDÜ
SÜT TANKERİ YOLDAN ÇIKTI; TONLARCA SÜT YOLA DÖKÜLDÜ
SÜT TANKERİ YOLDAN ÇIKTI; TONLARCA SÜT YOLA DÖKÜLDÜ
SÜT TANKERİ YOLDAN ÇIKTI; TONLARCA SÜT YOLA DÖKÜLDÜ
SÜT TANKERİ YOLDAN ÇIKTI; TONLARCA SÜT YOLA DÖKÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Lüks cipi bahçede görenler şaştı kaldı! Uçma anı kameralara saniye saniye yansıdı
Lüks cipi bahçede görenler şaştı kaldı! Uçma anı kameralara saniye saniye yansıdı
Traktörün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
Traktörün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SÜT TANKERİ YOLDAN ÇIKTI; TONLARCA SÜT YOLA DÖKÜLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 18:51:33. #1.15#

title