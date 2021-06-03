Süt kazanına düşerek yanan çocuk, okuma yazmayı hastanede öğreniyor

- Süt kazanına düşerek yanan çocuk, okuma yazmayı hastanede öğreniyor Erzurum'da dengesini kaybedip kaynayan süt kazanına düşerek yanan 1.sınıf öğrenici Oğuzhan okuma yazmayı tedavi gördüğü hastanede öğreniyor.

- Süt kazanına düşerek yanan çocuk, okuma yazmayı hastanede öğreniyor

ERZURUM - Erzurum'da dengesini kaybedip kaynayan süt kazanına düşerek yanan 1.sınıf öğrenici Oğuzhan okuma yazmayı tedavi gördüğü hastanede öğreniyor.

Erzurum'da annesi Emine Aydın'ın süt kaynattığı kazandan süt almak isteyen 7 yaşında ki Oğuzhan Aydın dengesini kaybederek sırt üstü süt kazanının içine düştü. Vücudunda yanıklar oluşan Aydın, Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı. 1.sınıf öğrenicisi olan Aydın, burada devletin sağladığı imkanlarla derslerinden uzak kalmadı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan anlaşma doğrultusunda hastanede eğitimlerinden uzak kalan öğrenciler için hizmet veren sınıf öğretmenleri Erzurum Şehir Hastanesinde Oğuzhan'ı yalnız bırakmadı. Henüz okuma yazmayı yeni öğrenmeye başlayan Oğuzhan'ın daha hastanede ki 2.gününde sınıf öğretmeni Halil Elitok yardımına koştu. Oğuzhan'ın hastanede ki odasında eğitimlere başlayan Elitok, tedavi süresince her gün 2 saat boyunca küçük çocuğa okuma yazma öğretecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sınıf öğretmeni Halil Elitok hastaneyle okul arasında bir bağ kurduklarını ifade ederek" Hastaneye tedavi olmak için gelen çocuklarımıza burada kaldıkları sürece yatak başında eğitim vermeye çalışıyoruz. İlkokul öğrencilerimize özellikle müfredat eğitimi veriyoruz. Ayrıca kitap okuma alışkanlıkları kazanmalarını sağlıyoruz. Hepsini bir araya toplamadan bireysel eğitim veriyoruz. Burada verdiğimiz eğitimle çocukların eğitimlerinden geri kalmalarını engelliyoruz. Mesela Oğuzhan hastaneye gelir gelmez sistem üzerinden seviyesini tespit ettim ve eğitimine başladık. Şuan okuma yazma eğitimi veriyoruz. Günlük 2 saatten az olmamak şartıyla çalışıyoruz" dedi.

Veliler ise verilen eğitim ve hizmetten oldukça memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik