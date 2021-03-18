Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu

Balıkesir Barosu'na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut'un Susurluk'taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut'un öldüğü belirlendi. Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut'un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşut'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SUSURLUK KAZASI DAVASINDA KAMYON ŞOFÖRÜNÜ SAVUNMUŞTU

Avukat İsmail Kavşut'un, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı'nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe'nin avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı