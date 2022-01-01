Süslü Korkuluk, OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu, 2022 yılında TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir. Süslü Korkuluk nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

SÜSLÜ KORKULUK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin nerede çekildiği hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Süslü Korkuluk tanıtım fragmanını izleyenler, dizinin şehir merkezinden uzak bir alanda çekileceğini tahmin ediyor.

SÜSLÜ KORKULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süslü Korkuluk dizisi TV8'de ekranlara gelecek. Dizi yakında başlayacak. İlk tanımıtında dizinin yakında başlayacağı bilgisi yer aldı. Dizinin yayın günü kesinleşmedi fakat tahminlere göre Çarşamba günü olabilir. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de Çarşamba günleri yayınlanıyordu. Bu dizi de aynı şekilde yayınlanabilir. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

SÜSLÜ KORKULUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisi, dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilk kez gösterildi. Çağatay Ulusoy'un bir tarladaki korkuluğun üzerine kıyafetler diktiği fragmanda, ünlü oyuncunun yeni rolü ise büyük heyecan yarattı.

SÜSLÜ KORKULUK KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

Süslü Korkuluk, OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu, 2022 yılında TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir. Henüz dizinin oyuncu kadrosun hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde konumuza ekleyeceğiz.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet