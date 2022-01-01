Acun Ilıcalı İnstagram'da yaptığı yaplaşımında TV8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk'u duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar, Süslü Korkuluk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süslü Korkuluk hangi gün başlayacak? Süslü Korkuluk hangi kanalda, TV8 'de mi? merak etti. İşte Süslü Korkuluk dizisi hakkında bilgiler...

SÜSLÜ KORKULUK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süslü Korkuluk dizisi TV8'de ekranlara gelecek. Dizi yakında başlayacak. İlk tanımıtında dizinin yakında başlayacağı bilgisi yer aldı. Dizinin yayın günü kesinleşmedi fakat tahminlere göre Çarşamba günü olabilir. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de Çarşamba günleri yayınlanıyordu. Bu dizi de aynı şekilde yayınlanabilir. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

SÜSLÜ KORKULUK KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

Süslü Korkuluk, OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu, 2022 yılında TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir.

Henüz dizinin oyuncu kadrosun hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde konumuza ekleyeceğiz.

İLK TANITIM YAYINLANDI!

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