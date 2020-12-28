Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı
28.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:44
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Nihat Karadoruk (54) yönetimindeki 28 DF 364 plakalı otomobil, D-100 karayolu Akçaağıl rampasında, yol kenarında park halinde bulunan 47 AAD 950 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kazada yaralanan Karadoruk, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırın arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara