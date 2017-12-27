Suşehri'nde Tapu Personeline Başarı Belgesi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Tapu Müdürlüğü personeli başarı belgesiyle ödüllendirildi.





Tapu Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, tapu müdürlüklerinin devletin önemli kurumlarının başında geldiğini ifade etti.





Müdürlük personelinin vatandaş odaklı çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, personele başarılarının devamını diledi.





Daha sonra personele, sunulan hizmetin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde gösterdikleri katkıdan dolayı başarı belgesi verildi.





Törene, Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürü Mehmet Postacı, Bölge Müdür Yardımcısı Erol Er ve Suşehri Tapu Müdürü Sevgi Tuğ katıldı.