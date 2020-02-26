Suşehri Kaymakamı Sarı, hafızlık Kur'an kursunu ziyaret etti
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Suşehri Kaymakamı Sarı, hafızlık Kur'an kursunu ziyaret etti

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Şehit Ömer Halis Demir Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

26.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:58
Suşehri Kaymakamı Sarı, hafızlık Kur'an kursunu ziyaret etti

Kaymakamı Hidayet Sarı, Şehit Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.


Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile kursu ziyaret eden Sarı, kurs hakkında İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya'dan bilgi aldı.


Geleceğin teminatı çocukların güzel eğitimler almalarının anlamlı olduğunu kaydeden Sarı, Şehit Ömer Halis Demir'in isminin yaşatıldığı hafızlık kursunda Ömer Halis Demir gibi vatan sevdalısı insanlar çıkacağına inandıklarını söyledi.


Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise özverili çalışan eğitimcilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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