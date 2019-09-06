Susamam şarkısıyla gündem olan Şanışer kimdir?

06.09.2019 09:08

Parçaları ile adından sıkça söz ettiren Şanışer, bir grup rapçi ile ''Susamam'' şarkısını yaptı ve şarkı Youtube'da bir numaraya yerleşti. Susamam sözleri, Şanışer şarkıları…

ŞANIŞER KİMDİR?

Gerçek adı Sarp Palaur olan rapçi, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelendi. Aslen İzmirli olan Şanışer, İlköğretim ve ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamladı ve ardından Antalya'ya yerleşti. 2005 senesinde Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Seyahat İşletme Bölümü'nde eğitim hayatını tamamladı.

Bugüne kadar; Otuzuncu Gün, Açık Ve Net, LUDOVICO II isimli albümleriyle hayranlarının karşısına çıkan isim, Susamam ile yine gündem oldu.