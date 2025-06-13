Survivor Yunus Emre'nin sevgilisi İzabella kimdir?

Survivor 2025 yarışmasında dikkat çeken isimlerden Yunus Emre'nin sevgilisi kimdir sorusu gündeme geldi. Yunus Emre'nin kalbini çalan isim, Roman yarışmacı İzabella oldu. İzabella'nın kim olduğu ise merak konusu oldu.

SURVİVOR YUNUS EMRE'NİN SEVGİLİSİ İZABELLA KİMDİR?

Yunus Emre, olayın ardından yaptığı açıklamada Izabella ile yedek yarışmacı olarak bekledikleri dönemde tanıştıklarını belirtti: "Bu konuyu fazla açmak istemem ama Izabella ile yedeklerdeyken iletişim kurduk. Ortak dilimiz yoktu ama translate kullanarak ve el işaretleriyle anlaşmaya çalıştık. Birkaç kez konsey alanında karşılaştık, sonrasında da buluşmaya karar verdik."

zabella, Survivor 2025 Romanya takımında yarışan dikkat çekici bir yarışmacı. Yarışmaya katılmadan önce Romanya'da blog yazarlığı yaptığı biliniyor. Yaklaşık 20 bin kişilik takipçi kitlesine sahip olan İzabella, kişisel gelişim ve seyahat üzerine blog yazıları yazıyordu.

Ancak yarışmaya katıldıktan sonra adada sergilediği performansla da gündeme gelen İzabella, fiziksel dayanıklılığı ve stratejik zekâsıyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise olay sonrası İzabella'nın tüm geçmişini araştırmaya başladı. İzabella'nın yaşı ve tam doğum yeri hakkında net bilgilere ulaşılamasa da, Romanya'nın başkentinde yaşadığı biliniyor.