Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor son bölüm ödülü kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması Survivor büyük ödülü kim kazandı? 24 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor son bölüm ödülü kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması Survivor büyük ödülü kim kazandı? 24 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor son bölüm ödülü kim kazandı?

24 MAYIS SURVIVOR ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 24 Mayıs Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 8-5 Kırmızı Takım'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Ödül oyunu kazananı kırmızı takım oldu. Karşılaşma 10-6 kazandı.

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