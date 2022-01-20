Survivor yedek yarışmacılar kim? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor yedekler ne zaman gelecek?

Survivor yedek yarışmacılar kimler? sorusu Acun Ilıcalı'nın yedek kadronun yakında katılacağını açıklaması üzerine gündem oldu. TV8'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Acun Medya'nın yapımcılığını yaptığı Survivor yarışma programı bu sezon All Star kadrosu ile seyircisinin karşısına çıktı. Peki, Survivor yedekler 2022: Survivor yedek yarışmacılar kimler? Survivor yedek kadro kimler var? Survivor yedekler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Survivor yedekler 2022 kimlerdir? TV8'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Acun Medya'nın yapımcılığını yaptığı Survivor yarışma programı bu sezon All Star kadrosu ile seyircisinin karşısına çıktı. Peki, Survivor yedekler 2022: Survivor yedek yarışmacılar kimler? Survivor yedek kadro kimler var? Survivor yedekler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR KİM?

Survivor'da All Star kadrosuna Acun Ilıcalı yedek kadronun katılacağını açıkladı. Acun Ilıcalı, yedeklerin 4 kişi (2 kadın - 2 erkek) olduğunu ve birinin Nisa olduğunu açıkladı. Diğer 3 ismi ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi. Survivor yedek yarışmacıların isimleri açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

SURVİVOR YEDEKLER NE ZAMAN GELECEK?

Acun Ilıcalı, yedek yarışmacıların yarından itibaren yarışmaya dahil olacaklarını söyledi.

ACUN ILICALI AÇIKLADI!

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