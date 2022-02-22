Survivor ada konseyi sona erdikten sonra Yasin ve Hikmet arasında tartışma yaşanıyor. Tartışmanın akabinde ikili arasında kavga çıkıyor. Peki, Survivor Yasin ve Hikmet kavga mı ediyor, diskalifiye mi olacaklar? Survivor Yasin diskalifiye mi olacak, elendi mi? Survivor Yasin ne dedi, ne yaptı, ceza mı alacak yoksa diskalifiye mi oldu? Acil Durum Konseyi'nde neler olacak? Survivor Yasin eleniyor mu? Survivor Yasin ceza mı alacak? Son dakika Survivor gelişmeleri...

SURVİVOR 2022 YASİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

Survivor 2022 bugünkü ada konseyinin bitiminde Yasin ve Hikmet'in kavga ettiği görüldü. Bugün yapılan ada konseyinde Hikmet ve Yasin arasında tartışma yaşandı. Ada konseyi bittikten sonra Yasin ve Hikmet birbiriyle atışmaya başladı. Ardından kavga çıktı. Yaşanan tartışmanın görüntülerinin tamamı TV'de yayınlanmadı. Fakat bir kısmı TV'de ekranlara gelecek. Tüm görüntülere Exxen TV'den ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR YAYINLANMAYAN GÖRÜNTÜLERE EXXEN ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Survivor'da Yasin diskalifiye mi olacak bilinmiyor. Detaylar bugün yayınlanacak olan yeni bölümde netlik kazanacaktır.

SURVİVOR 22 ŞUBAT ACİL DURUM KONSEYİ'NDE NELER OLDU?

22 Şubat Salı günü Survivor All Star'da Acil Durum Konseyi yapılacak. Konseyde Yasin ve Hikmet arasındaki tartışma konuşulacak. Detaylar bugün yeni bölümde Survivor'da...

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

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