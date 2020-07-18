Survivor yarışmacısı Ceyhun Uzun yeni yarışmada Survivor 2020 yarışmasında adını duyuran Ceyhun Uzun, MasterChef'in yeni sezonuna yarışmacı olarak katıldı.



17 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında tanıdık isim dikkat çekti. Şefler Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüride yer alırken, Ceyhun Uzun ise yarışmacı olarak dahil oldu.

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Ceyhun Uzun, yarışmaya erken veda etmişti. Ceyhun Uzun şimdi de Acun Medya'nın diğer prodüksiyonu olan MasterChef ile ekranlarda olacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

MasterChef stüdyosundan çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Ceyhun Uzun, "Survivor Türkiye'nin sonuna geldik, artık yeni görevler başladı" notunu yazdı.

KIZININ ÖLÜMÜ İLE YÜREKLERİ PARÇALADI

İngiltere'de polis memuru olan ve maraton koşucusu olan Ceyhun Uzun Survivor'da anlattığı hayat hikayesiyle de dikkatleri çekmişti. Kızını kanserden kaybeden Ceyhun Uzun, Survivor'da anlattıklarıyla herkesi etkilemişti.