Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
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Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Survivor 2020'nin 17 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüne, şampiyonluğun favori adayları arasında gösterilen Barış Murat Yağcı'nın açıklamaları damga vurdu.

18.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:40

'Acun Ilıcalı, büyük SMS konseyinde, yarışmacılara teker teker fikirlerini sordu. Söz sırası Barış Murat Yağcı'ya geldiğinde, 29 yaşındaki oyuncu resmen içini döktü.

Survivor 2020'de zaman zaman sessiz kaldığı için eleştirilen ve bu nedenle arkadaşları tarafından tepki gören Barış, hayat hikâyesini enine boyuna anlattı.

İşte Barış Murat Yağcı'nın açıklamalarından satırbaşları;

"İnsanlara kolay güvenebilen, kolay açılabilen biri değilim. Daha önce yaşadığım birkaç olay vardı. Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım.

"HİÇBİR ZAMAN ÜNLÜ BİREY OLMADIM"

Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir şekilde dizi sektörüne girdim. Elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiçbir zaman ünlü bir birey olmadım, hatta kendimi hiçbir zaman ünlü olarak nitelendirmedim. Siz beni ünlüler takımına aldınız, ama kendi tercihimle gönüllüler takımına geçip gerçek Barış'ı bulma yolunda önemli bir adım attım. Sonrasında yaşananlar zaten beni gerçek Barış Murat Yağcı ile tanıştırdı.

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

"ANNEMİ KAYBETME RİSKİM VARDI"

Survivor hiçbir zaman birisinin basamak yeri olamaz, başlangıç yeri olabilir. Kendimde bunu da gözlemledim. Kız kardeşimin doğumunda annemi kaybetme riskim vardı. O günden sonra bir çocukluk yaram vardı. İnsanlara güven, konuşma ve açılma kısmında eksik kaldığım doğrudur ama zamanla bunları elimden geldiği kadar telafi ettim.

"GERÇEK KİMLİĞİMİ BULDUM"

Gerçek yaşantımda kimse beni eleştirmedi, herkes olumlu şeyler söylediği için gerçek kimliğimi bulamadım. Bu yarışma sayesinde, beni eleştiren insanlar sayesinde gerçek kimliğimi buldum. Bugüne kadar bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Elimden gelen performansı yapmaya çalışıyorum. Bir sakatlığım vardı, hala da var. Performansım bundan sonra iyi olmayabilir, beni geçmişle hatırlasınlar. Herkesin ellerinden öpüyorum."

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Haber Yorumları (1)
ZAHİDE ARSLAN: SURVİVOR YARIŞMASINDA BARIŞ MURAT YAĞCI KİŞİLİKLİ VE TERTEMİZ BİR YARIŞMACI OLARAK İZLEDİM SENİ BUNDAN SONRAKİ HAYATIN EN GÜZEL SAĞLIK İÇİNDE GEÇSİN YOLUN AÇIK OLSUN EVLAT
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