Survivor Sercan Yıldırım evleniyor! İşte müstakbel eşi
Survivor 2020'de sergilediği performansla adından söz ettiren eski futbolcu Sercan Yıldırım, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. İşte Sercan Yıldırım'ın müstakbel eşi...
31 yaşındaki eski futbolcu Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı. Survivor 2020'de yarışan Yıldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yoga eğitmenliği yapan sevgilisi Nihan Yönel'e evlenme teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Sabaha karşı sevgilisinin evine gidip evlenme teklifinde bulunanan Yıldırım, Nihan Yönel'i çok şaşırttı.
Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran Yönel, teklifi kabul etti.
Sercan Yıldırım'ın Survivor'da yarıştığı dönemde Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı biliniyordu. Bölükbaşı, Yıldırım'ın aşkına karşılık vermemişti.
Kaynak: Snob Magazin