Survivor Sahra Işık kimdir? Sahra Işık ve İdris Aybirdi ne zaman evlendi?
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Survivor Sahra Işık kimdir? Sahra Işık ve İdris Aybirdi ne zaman evlendi?

Survivor ile adını duyuran Sahta Işık, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. İdris Aybirdi ile evlenen Survivor Sahra, özel hayatı ve tatil paylaşımalrı ile gündeme geliyor. Peki, Survivor Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra Işık kaç yaşında nereli? Survivor Sahra Işık ne zaman SUrvivor'da yarıştı?

Survivor Sahra Işık kimdir? Sahra Işık ve İdris Aybirdi ne zaman evlendi?
03.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:44

Survivor'un eski yarışmacılarından Sahra Işık, sık sık özel hayatı ile magazin gündemine geliyor. Survivor 2014 ve Survivor All Star'da mücadele veren isimler arasında yer alan Survivor Sahra, günümüzde İdris Aybirdi ile evliliği ve özel hayatı ile gündeme geliyor. Peki, Survivor Sahra Işık kimdir?

SURVİVOR SAHRA IŞIK KİMDİR?

Eski Survivor yarışmacısı Işık, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, uzun süre voleybol oynadı. Fenerbahçe'de forma giyerken, bir yandan da modellik üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Malezya'da düzenlenen Best Model yarışmasında 3. oldu.

Sahra Işık ilk olarak Survivor 2014 yarışmasıyla ekrana geldi. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alarak adından söz ettirdi. 2018 yılındaki Survivor All Star yarışmasına da katıldı.

Sahra Işık, geçtiğimiz yıl Eylül ayında iş adamı İdris Aybirdi ile dünya evine girmişti.

Survivor Sahra Işık kimdir? Sahra Işık ve İdris Aybirdi ne zaman evlendi?
Sahra Işık

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