Survivor performans oyununu kim kazandı? Performans oyunu ödülü ne? 15 Şubat Survivor ödülü kim kazandı?
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Survivor performans oyununu kim kazandı? Performans oyunu ödülü ne? 15 Şubat Survivor ödülü kim kazandı?

16.02.2021 00:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:43
Survivor performans oyununu kim kazandı? Performans oyunu ödülü ne? 15 Şubat Survivor ödülü kim kazandı?

Survivor performans oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 15 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım hem kolye hem de mercimek köftesi için yarışacak! 15 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor performans oyununu kim kazandı? Survivor'da ödül oyunu Pazartesi akşamı rekabet dolu anlara sahne oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in son bölümünde ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan ödül oyunu sonrasında ise sembol oyunu oynandı Bugün oynanan oyunda ödül ise Mercimek Köftesi oldu.

PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Şubat Pazartesi Survivor sembol oyununda erkeklerde Poyraz kazandı. Kazanan kişiler 3 arkadaşıyla birlikte ödülün sahibi oldu. Survivor sembol oyunu ödülü mercimek köftesi.

ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?

Survivor erkeklerde sembolü Poyraz kazandı. Poyraz erkekler finalde Batuhan'ı 3-0 yendi ve sembolün sahibi oldu.

Survivor performans oyununu kim kazandı? Performans oyunu ödülü ne? 15 Şubat Survivor ödülü kim kazandı?

15 ŞUBAT PERFORMANS OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Sembol oyununu kazanan isim 3 arkadaşıyla beraber mercimek köftesi kazanacak.

SURVİVOR 15 ŞUBAT ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde isim çıkaran iki takım, ödül oyununa çıktı. Her iki takımın da kazanmak için çıktığı platformda büyük mücadele yaşandı. Günün ödülü ise kahvaltılık menemen oldu. Kazanan takım Gönüllüler oldu ve ödülün sahibi oldu.

15 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yapılan ödül oyununu 10-9 Ünüler kazanmıştı. Ardından ise sembol oyunu oynandı.

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