Survivor Öykü kimdir? Öykü Bulut Uysal nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adresi ne?
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Survivor Öykü kimdir? Öykü Bulut Uysal nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

10.03.2021 00:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:32
Survivor Öykü kimdir? Öykü Bulut Uysal nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

Survivor 2021 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Survivor yarışmasına sonradan gelen biri olan Öykü vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Survivor yeni yarışmacı Öykü kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Öykü hakkında bilgiler haberimizde.

Survivor'a yeni yedek yarışmacılar katılmaya devam ediyor. Bu yarışmacılardan birisi de Öykü. Peki, Öykü Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde.

SURVİVOR YENİ YEDEK YARIŞMACISI ÖYKÜ BULUT KİMDİR?

Yeni yedek yarışmacılardan birisi Öykü'dür. Öykü Bulut Uysal, 2008 yılında Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında derece elde etmiştir. Ek olarak 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Miss Turkey yarışmasına katılmıştır. Öykü Bulut Survivor 2021'de Gönüllüler takımı adına yarışacaktır.

Öykü Bulut Uysal evli ve 3 yaşında bir oğlu vardır. İzmir'de yaşayan Öykü Bulut iyi derecede yüzme bilmektedir.

ÖYKÜ BULUT İNSTAGRAM ADRESİ NE?

Instagram hesabına @oykubulut1 adresinden ulaşabilirsiniz.

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