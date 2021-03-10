Survivor Öykü kimdir? Öykü Bulut Uysal nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

Survivor 2021 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Survivor yarışmasına sonradan gelen biri olan Öykü vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Survivor yeni yarışmacı Öykü kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Öykü hakkında bilgiler haberimizde.