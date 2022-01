2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Ogeday Girişken, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Ogeday Girişken başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Ogeday Girişken, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Ogeday Girişken kimdir? Ogeday Girişken kaç yaşında? 2022 Ogeday Girişken Instagram hesabı nedir? Ogeday Girişken kaç yaşındadır? Boyu kaç?

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Nisan 1992

Yaşı: 29 yıl yaşında

Nereli: Seyhan - Adana

Ogeday Girişken, Türk kürek sporcusu ve oyuncu. Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. sırada tamamladı.[1] Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı.[2] Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı.

