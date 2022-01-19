Survivor Nisa niye yok? sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Dominik'ten yapılan ilk Survivor All-Star canlı yayıın ve paylaşılan fragmanın ardından Nisa Bölükbaşı'nın yarışmada olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İlk başta kadroda yer alan Nisa'nın canlı yayında görülmemesi soru işaretleri yaratmıştı. Peki, Survivor Nisa neden yok 2022? Survivor Nisa niye yok? Survivor Nisa nerede? Nisa Bölükbaşı nerede? Survivor'da Nisa yok mu? Detaylar haberimizde...

Survivor Nisa neden yok? Survivor'da Nisa yok mu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. Survivor 2022 öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaşmıştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti. Nisa Survivor'da yok mu? Nisa Survivor'da neden yok, diskalifiye mi oldu?

NİSA SURVIVOR'DA NEDEN YOK?

Son olarak 2020 sezonunda mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 2022 All Star'da da yarışacak gönüllü takımı kadrosundaydı. Ancak Acun Ilıcalı'nın gönüllüler takımıyla yaptığı canlı yayında Bölükbaşı görünmedi. Öte yandan yayımlanan iki bölümde de yer almadı. Survivor Nisa'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 10 günlük bir karantinada olduğu öne sürüldü. Yarışmacının yerine ise yedeklerden Yağmur Banda geldi.

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?



Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumayabaşladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

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