Survivor Merve neden yok? Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, elendi mi, neden oyunda yer almadı?
Survivor Merve 15 Nisan ödül oyununda yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Survivor Merve Aydın yok mu, neden yok, elendi mi? Tüm cevaplar haberimizde.
Survivor 15 Nisan Perşembe ödül oyunu oynanıyor. Ünlüler takımında ise Merve Aydın yer almıyor. Bunun ardından Survivor Merve elendi mi, neden yok? Survivor Merve ne zaman geri dönecek?
SURVİVOR MERVE NEDEN YOK, ELENDİ Mİ, SAKATLANDI MI?
15 Nisan Perşembe günü Survivor ödül oyunu oynanıyor. Oyunda Ünlüler takımında Merve yer almadı. Survivor Merve Aydın sakatlığı dolayısıyla oyunda yer almadı. Geçtiğimiz gün sakatlanan Merve'nin tedavisi devam ediyor. Ek kısa zamanda sahalara geri dönmesi bekleniyor.
SURVİVOR MERVE KİMDİR?
10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.