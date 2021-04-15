Survivor Merve neden yok? Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, elendi mi, neden oyunda yer almadı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor Merve neden yok? Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, elendi mi, neden oyunda yer almadı?

Survivor Merve neden yok? Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, elendi mi, neden oyunda yer almadı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Survivor Merve 15 Nisan ödül oyununda yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Survivor Merve Aydın yok mu, neden yok, elendi mi? Tüm cevaplar haberimizde.

Survivor 15 Nisan Perşembe ödül oyunu oynanıyor. Ünlüler takımında ise Merve Aydın yer almıyor. Bunun ardından Survivor Merve elendi mi, neden yok? Survivor Merve ne zaman geri dönecek?

SURVİVOR MERVE NEDEN YOK, ELENDİ Mİ, SAKATLANDI MI?

15 Nisan Perşembe günü Survivor ödül oyunu oynanıyor. Oyunda Ünlüler takımında Merve yer almadı. Survivor Merve Aydın sakatlığı dolayısıyla oyunda yer almadı. Geçtiğimiz gün sakatlanan Merve'nin tedavisi devam ediyor. Ek kısa zamanda sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Survivor Merve neden yok? Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, elendi mi, neden oyunda yer almadı?

SURVİVOR MERVE KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Destici Yıldırım Akbulut
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Survivor Merve neden yok? Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, elendi mi, neden oyunda yer almadı?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 22:03:48. #1.16#

title