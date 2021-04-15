Survivor Merve neden yok? Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, elendi mi, neden oyunda yer almadı?

Survivor Merve 15 Nisan ödül oyununda yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Survivor Merve Aydın yok mu, neden yok, elendi mi? Tüm cevaplar haberimizde.