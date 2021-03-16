Survivor Melis kim? Survivor Melis Sezer kaç yaşında, nereli?
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Survivor Melis kim? Survivor Melis Sezer kaç yaşında, nereli?

16.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:46
Survivor Melis kim? Survivor Melis Sezer kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yarışan Melis Sezer dikkat çekmekte. Survivor Melis kim? Survivor Melis Sezer kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında dikkat çeken isim Survivor Melis kim? Survivor Melis Sezer kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR MELİS KİM?

2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğumlu. Türk millî tenisçidir. Enka Spor Kulübü oyuncusudur. Survivor yarışmasında ünlüler takımında yarışmaktadır.

MELİS SEZER BAŞARISI

Melis Sezer, Türk millî tenisçi. Enka Spor Kulübü oyuncusudur. Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

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