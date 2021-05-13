Survivor market oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor market ödülünü kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyuunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

13 Mayıs Perşembe günü oynanan survivor market oyunu kıyasıya rekabete sahne oldu. 4-4 eşitlik ile devam eden yarışmanın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

13 MAYIS SURVIVOR MARKET OYUNU ÖDÜLÜ

Kıyma, soğan, patates gibi erzaklar market ödülünü kazanan takımın olacak.