Survivor kim elendi? Survivor 2 Şubat kim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu?
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Survivor kim elendi? Survivor 2 Şubat kim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu?

03.02.2021 03:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 04:01
Survivor kim elendi? Survivor 2 Şubat kim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu?

Survivor 2021 yarışmasında 2 Şubat 2021 Salı akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki Survivor kim elendi? Survivor 2 Şubat kim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu?

Survivor macerası Survivor 2021'de tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da Bugün ada konseyi bir isim daha aday çıkartıldı. Toplamda 3 eleme aday oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor 2 Şubat kim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor elenen isim belli oldu. Duygu adaya veda etti.

Survivor kim elendi? Survivor 2 Şubat kim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu?

SURVİVOR 2 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de Duygu ve Poyraz ilk eleme adaylarıydı. Bugün yapılan Survivor ada konseyinde üçüncü bir isim daha çıkarıldı. Survivor birinci eleme adayı bu hafta Duygu'ydu. Poyraz SMS birinciliğini alarak ikinci eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti. Üçüncü eleme adayı ise Reşat oldu.

ADA KONSEYİNDE ELENEN İSİM KİM OLDU?

2 Şubat Salı akşamı Survivor Ünlüler Gönüllülerin mücadele ettiği yarışta ada konseyinde Gönüllüler için bir eleme gecesi yaşandı. Ada gecesinin yaşandığı Salı akşamında elenen isim Survivor Gönüllüler takımından Duygu oldu.

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