Survivor kim elendi? 2 Haziran Survivor'a kim veda etti?
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Survivor kim elendi? 2 Haziran Survivor'a kim veda etti?

Survivor kim elendi? 2 Haziran Survivor'a kim veda etti?
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Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşandı. Aleyna Çalışkan, Batuhan, Dora ve Poyraz'ın elemeye kaldığı Survivor 2021'e veda eden isim açıklandı. Peki, Survivor kim elendi? 2 Haziran Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da bu hafta SMS halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda SMS oylaması birincisi Steven oldu. Kırmızı takımda halk oylaması birincisi ise Berkay oldu. Peki, Survivor kim elendi? 2 Haziran Survivor'a kim veda etti? İşte, detaylar…

ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın ilk eleme adayı ise mavi takımdan Dora olmuştu. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olmuştu. Kırmızı takımın halk oylaması birincisi olan Berkay, eleme adayı olarak Batuhan'ın ismini söyledi. Mavi takımda ise Steven'in oylama birincisi olması nedeniyle Poyraz elemeye kalan isim oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta elemeye kalan Aleyna Çalışkan, Batuhan, Dora ve Poyraz arasında SMS oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor 2021'de bu hafta elemeye kalan Aleyna Çalışkan, Batuhan, Dora ve Poyraz arasında SMS oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu..

Survivor kim elendi? 2 Haziran Survivor'a kim veda etti?

Elendiğini öğrenince duygusal anlar yaşayan Çalışkan, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Burada çok güzel anılarım oldu, Survivor bana bir sürü şey kattı. Sanki bir rüyanın içindeydim ve uyanarak gerçek hayata adım attım" ifadelerini kullandı.

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