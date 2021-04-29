Survivor İsmail'in ikizi Turan Balaban'dan şok açıklamalar!
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Survivor İsmail'in ikizi Turan Balaban'dan şok açıklamalar!

Survivor İsmail'in ikizi Turan Balaban'dan şok açıklamalar!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor'da yarışan İsmail Balaban'ın annesi, "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" demesinin ardından büyük bir şok yaşanmıştı. İsmail'in ikizi Turan Balaban, kısa sürede gündem olan olayın iç yüzünü anlattı. İşte tüm ayrıntılar...

Survivor'da yarışmacılar ada konseyi öncesi iletişim oyununda karşı karşıya geldi. İletişim oyununu kazanan ünlüler takımı oldu. Kazanan takım daha sonra ödül alanına geldi ve İsmail Balaban büyük bir şok yaşadı. Annesiyle konuşan İsmail, "İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum." dedi.

"BIRAKIP GİTTİĞİN KIZ GİBİ DEĞİL"

İsmail'in annesi telefonda şu açıklamayı yaptı: İyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim.

Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et. İsmail ise annesiyle konuştuktan sonra şaşkına döndü ve dışarı çıkmak için izin aldı.

"ANNEM KOLAY KOLAY KİMSEYE SİTEM ETMEZ

Daha sonra açıklama yapan İsmail, "Annem söyledi ben böyle hiçbir şey beklemiyordum. Annem gerçekten melek gibi birisidir. Kolay kolay kimseye sitem etmez.

O kadar büyük bir şey oldu ki annem dört aydır çok kötü durumdayım diyor. Sadece yaşanılanları merak ediyorum. Demek ki çok önemli şeyler oldu. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum.

Öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve annesinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

İŞTE İSMAİL BALABAN'IN AÇIKLAMALARI:

"Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef.

Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum."

NİŞANLISIYLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

İsmail Balaban'ın annesinin "Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum" dediği 33 yıl yaşındaki yarışmacının nişanlısından flaş bir hamle geldi.

Instagram profilinde Balaban'lı pozunu değiştiren nişanlının, sosyal medya hesabında yer alan İsmail ile olan tüm karelerini de silmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin

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