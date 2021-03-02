Survivor İrem Kanan kim? İrem Kanan kaç yaşında? İrem Kanan eşi kim?

Survivor yarışmasında sıkça yer alan Survivor İrem Kanan kim? İrem Kanan kaç yaşında? İrem Kanan eşi kim? Sinem Öztufan kim?

Survivor yarışmalarında Acun Ilıcalı birlikte yarışan ve araştırılmaya başlanan Survivor İrem Kanan kim? İrem Kanan kaç yaşında? İrem Kanan eşi kim?

İREM KANAN KİM?

İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. İrem Kanan Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisidir. 1974 doğumlu, Tekirdağlıdır.

İREM KANAN EŞİ KİM?

Sinem Öztufan, Türk oyuncu. 1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.