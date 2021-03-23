Survivor İlayda kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında? İlayda Şeker nereli, mesleği ne? İnstagram adresi ne?
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Survivor İlayda kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında? İlayda Şeker nereli, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

23.03.2021 00:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:24
Survivor İlayda kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında? İlayda Şeker nereli, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

Survivor 22 Mart Voleybol maçında İlayda ve Acun Ilıcalı aynı takımda yer aldı. Bunun ardından İlayda kimdir, kaç yaşında seyirciler tarafından merak edildi. Peki, Survivor İlayda kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Survivor İlayda doğum tarihi kaç? Detaylar haberimizde.

Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, Survivor izleyicilerinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Survivor'da bu yıl Ünlüler kadrosunda yarışan Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı ne? Survivor İlayda kaç yaşında?

SURVİVOR İLAYDA KAÇ YAŞINDA?

Ünlüler takımında yer alan İlayda Şeker 1994 doğumlu ve 26 yaşındadır.

Survivor İlayda kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında? İlayda Şeker nereli, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Survivor'a 2021 Ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de doğdu ve 26 yaşındadır. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadı. Ailesi hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandı. Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dedesinin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyor.

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor İlayda Şeker "ilayda13seker" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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