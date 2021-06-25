Survivor Galataport nerede, hangi şehirde ve ilçede bulunur? Galataport kimin, İstanbul'da mı? Galataport haritadaki yeri neresi?

Son yıllarda Survivor'un finalinin çekildiği yerlerin başında Galataport geliyor. Peki, Galataport Türkiye'de nerede bulunur? Galataport haritadaki yeri neresi? Galataport nerede bulunuyor? Galataport haritadaki yeri neresi? Galataport hangi şehirde? Galataport İstanbul'da mı? Galataport'a nasıl gidilir? Galataport kimin?

Survivor 2021 finali bugün yapılacak. Finalin yapılacağı yer ise Galataport oldu. Bunun ardından vatandaşlar Galataport nerede, nasıl gidilir merak etti. Peki, Survivor Galataport nerede, hangi şehirde ve ilçede bulunur? Galataport kimin, İstanbul'da mı? Galataport haritadaki yeri neresi?

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2021 finali Galataport'ta yapılacaktır.

GALATAPORT HANGİ İLDE VE İLÇEDE?

Galataport, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer almaktadır.

SURVİVOR FİNALİNİN YAPILACAĞI GALATAPORT NEREDE?

Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.

GALATAPORT NEDİR?

Galataport porjesi sayesinde 6200 yolcu kapasiteli gemilerin İstanbul'a gelmesi mümkün olacak. Tophane Meydanı'nı 30 dönüme yakın alana yapılan Galataport projesi İstanbul'un en büyük meydanlarından biri haline gelecek. Karaköy'de bulunan Galataport'u Doğuş Holding yapıyor. İstanbul'un çehresini daha da değiştirmesi beklenen proje Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi olarak biliniyor.

Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan sahil alanını kapsayan saha 1.2 kilometrelik sahil şeridini projelendiriyor.

Galataport ile ilgili sitesinde verilen bilgiler aşağıdaki şekilde:

Galataport Projesi, bir şehir projesi olarak İstanbul ve bölgenin mahalle dokusuna uyumlu bir yerleşim planına sahiptir. Proje ile, şu anda erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridi, halkın kullanımına açılarak şehri denizle buluşturan bir promenada dönüştürülecektir. Binaların arasında oluşturulacak koridorlardan, Boğaz'a görsel ve fiziksel erişim sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamındaki binaların maksimum yükseklikleri ise mevcut durumdan daha düşük planlanacaktır. Tophane Meydanı, yanındaki park ve Boğaz'a inen kollarıyla birlikte 30 dönüme yakın alanıyla, İstanbul'un en önde gelen meydanlarından biri olacaktır. Aynı şekilde proje sahası içerisinde yer alan tescilli binaların da restorasyonu ile İstanbul'un çok değerli tarihi binaları şehre geri kazandırılacaktır.

Alana vasfını veren Kruvaziyer Yolcu Terminali de proje kapsamında dünya standartlarında yeniden kurgulanarak İstanbul ve Türkiye'nin dünyaya denizden açılan kapısı olmaya devam edecektir. Yer üstünde halkı ve turistleri Boğaz'la buluşturmayı kesintisiz sürdürebilmek için yeni terminalin yerin altına inşa edilmesi planlanmaktadır. Projenin bir parçası olarak planlanan kapalı yer altı otoparkı ile de bölgenin park sorununa çözüm getirilmesi hedeflenmektedir. Sahasında barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi ile çağdaş sanatın Türkiye'deki en iyi örneklerine ev sahipliği yapan Galataport Projesi, tamamlanmasının ardından İstanbul'un yeni kültür-sanat merkezi olacaktır. Proje sahası içerisindeki meydanlar ve tüm açık alanlar da açık hava sergi ve enstalasyon sahaları olarak kullanılacaktır.