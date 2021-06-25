Survivor finale kim kaldı? Survivor finalistleri kim oldu?
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Survivor finale kim kaldı? Survivor finalistleri kim oldu?

Survivor finale kim kaldı? Survivor finalistleri kim oldu?
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Başladığı günden bu yana heyecan fırtınasına sahne olan Survivor finale geldi. İzleyiciler final bölümünü beklerken Survivor finale kim kaldı ve Survivor finalistleri kim oldu gibi konuları araştırdı. Peki, Survivor finalistleri kim oldu?

Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Survivor takipçileri final bölüm için detayları merak ederken Survivor finalistleri kim oldu? Gibi konuları araştırdı. Peki, Survivor finalistleri kim oldu?

SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

Survivor'da 2021 sezonu yarı finali ve finali İstanbul'da canlı yayınla ekrana gelecek. 25 Haziran Cuma günü yapılacak.

Yarı finale kalan isimler netleşti ve gözler final yarışmacılarında. 25 Haziran günü gerçekleşecek final gecesinde şampiyon belli olacak. Öncesinde İsmail, Ayşe ve Yiğit Poyraz arasından finale veda eden isim öğrenildi.

Yarı finalde Ayşe elenen isim olurken finalistler şu şekilde oluştu:

1. İsmail Balaban

2. Yiğit Poyraz

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