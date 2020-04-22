Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor Ezgi kaç yaşında, nereli? Ezgi Hocaoğlu hayatı ve biyografisi!
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Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor Ezgi kaç yaşında, nereli? Ezgi Hocaoğlu hayatı ve biyografisi!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 53. bölümünde adaya veda eden isim ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu oldu. Peki, Survivor Ezgi Hoaoğlu kimdir? Survivor Ezgi kaç yaşında, nereli? Ezgi Hocaoğlu hayatı ve biyografisi!

22.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:54
Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor Ezgi kaç yaşında, nereli? Ezgi Hocaoğlu hayatı ve biyografisi!

Survivor 2020'nin 53. bölümünde adaya veda eden isim ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu oldu. Gelişme sonrası izleyiciler Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor Ezgi kaç yaşında, nereli? Ezgi Hocaoğlu hayatı ve biyografisi gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

SURVİVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.

Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor Ezgi kaç yaşında, nereli? Ezgi Hocaoğlu hayatı ve biyografisi!
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