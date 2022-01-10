Survivor Elif Gören kimdir? Elif Gören kaç yaşında? 2022 Elif Gören Instagram hesabı nedir?

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ELİF GÖREN KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Şubat 1990

Yaşı: 31 yıl yaşında

Nereli: Bursa

Elif Yıldırım Gören, Türk kadın atlet. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur.

Gören 14 Şubat 1990'da İznik, Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ağırlığa ve 1.70 metre boya sahip olan atlet, ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusudur. Antrenörler Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılmaktadır.

Elif Yıldırım Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinmektedir. Gören TV8 kanalında yayınlanan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Acun Medya prodüksiyonu olan Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler grubunda katılımcı olarak yer aldı.

Katıldığı yarışmalar ve dereceleri

2007 2007 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası - Ostrava, Çek Cumhuriyeti

2007 Karadeniz Oyunları - Trabzon, Türkiye

2008 2008 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası - Bydgoszcz, Polonya

2008 Avrupa Kupası Kombine 2. Ligi Etkinlikleri - Maribor, Slovenya

2012 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası: Kadınlar 400 metre engelli - Helsinki, Finlandiya

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