Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 24-25 Ocak bugün Survivor Ekstra 2022 neden başlamadı? Survivor Ekstra bitti mi? - Haberler
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Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 24-25 Ocak bugün Survivor Ekstra 2022 neden başlamadı? Survivor Ekstra bitti mi?

Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 24-25 Ocak bugün Survivor Ekstra 2022 neden başlamadı? Survivor Ekstra bitti mi?
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Normalde Survivor bittikten sonra başlayan Survivor Ekstra bugün yayınlanmadı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 24 Ocak bugün Survivor Ekstra neden başlamadı? Survivor Ekstra bitti mi? merak etti. İşte detaylar...

Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 24 Ocak bugün Survivor Ekstra neden başlamadı? Survivor Ekstra bitti mi? Survivor Ekstra hangi günler yayınlanıyor? Survivor Ekstra neden yayınlanmadı?

Survivor programından hemen sonra Survivor Ekstra canlı olarak TV8 'de ekranlara geliyor.

24 Ocak Pazartesi'yi 25 Ocak Salı'ya bağlayan gece bugün Survivor Ekstra ekranlara gelmedi. Survivor Ekstra bugün neden yayınlanmadı henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Fakat yapılan tahminlere göre; program canlı olarak yayınlandığı için İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bugünlük program yapılmadı. Çünkü yayın akışında Survivor Ekstra yer alıyordu ama canlı yayın yapılmadığı için Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının tekrarı ekranlara geldi.

Survivor All Star yeni bölüm bittikten sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra programının sunucuları aşağıdaki gibidir:

  • - Furkan Dede
  • - Murat Özarı
  • - Semih Öztürk
  • - Hanzade

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