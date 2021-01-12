Survivor Ekstra Sunucuları 2021 kimdir? Survivor Ekstra Yorumcuları Murat Özarı, Semih Öztürk, Sema Aydemir, Furkan Dede kaç yaşında, nereli?

Tv8'in uzun soluklu ve heyecanla beklenen yarışması Survivor 2021 başladı. Ünlüler ve Gönüllüler olarak ekrana gelen Survivor 2021'de heyecanlı dakikalar izleyicileri ekrana kilitledi. Survivor Ekstra Sunucuları 2021 kimdir? Survivor Ekstra Yorumcuları Murat Özarı, Semih Öztürk, Sema Aydemir, Furkan Dede kaç yaşında, nereli?