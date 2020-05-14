Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Ekip bir süre karantaniya alınacak.

Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Dominik'teki bazı vatandaşlar, Survivor'dan elenen ancak mahsur kalan isimler ve ekibin bir kısmı Türkiye'ye döndü.

14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLAR

"Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı'nın ekibi ve bölgedeki vatandaşları taşıyan THY uçağı, İstanbul'a iniş yaptı. Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'ndan özel araçlarla alınarak İstanbul'daki KYK yurduna götürüldü. Aynı uçakla yurda dönen 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.

ACUN ILICALI "DÖNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Survivor'un yapımcısı Acun Ilıcalı kendisinin de döneceği iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı.." dedi.