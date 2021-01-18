Survivor Duygu kim? Duygu Serap Salman kimdir, kaç yaşında ve nereli, İnstagram adresi ne?

Survivor 2021'e yedeklerden katılan Duygu Serap Yalman hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Survivor Duygu kim? Duygu Serap Salman kimdir, kaç yaşında ve nereli, İnstagram adresi ne?

Survivor 2021'e yedek oyunculardan katılan Survivor Duygu izleyicilerin merak konusu oldu ve Duygu hakkında Survivor Duygu kaç yaşında, mesleği ne gibi soruların yanıtları merak edildi.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor Duygu Serap Yalman, crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgileniyor. Aynı zamanda dnasçı olan Survivor Duygu, sosyal medyada "duyguserapsalman" hesabından paylaşımlar yapıyor.

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17.15 Survivor 2021

20.00 Survivor 2021- Yeni Bölüm

00.15 Survivor Ekstra - Canlı

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da Ada konseyi toplandı ve elenen isim duyuruldu. dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan Sena, Uğurtan Dora ve Reşat eleme adayları olarak belirlenmişti. Acun Ilıcalı elenen yarışmacının Sena olduğunu açıkladı.

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1. Poyraz

Birinci olan Poyraz, Reşat'ı aday gösterdi.