Survivor Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor Dora gerçek adı ne? Dora ne demek?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan Survivor Dora ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Survivor 2021'in ikinci eleme adayı olarak seçilen Dora'nın gerçek adı merak ediliyor. Aynı zamanda Survivor Dora, bora nereli soruları da peş peşe araştırılıyor. Survivor Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor Dora gerçek adı ne? Dora ne demek?

Survivor 2021 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yeni sezonun ilk iki eleme adayı seçildi. İki eleme adayından biri de Dora oldu. İzleyiciler ise Dora hakkında meraklandı. Peki Survivor Dora'nın gerçek adı nedir? Survivor Dore kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte Survivor Dora'nın biygorafisi...

SURVİVOR DORA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı açıklanan Uğurtan Dora'nın hayatıyla ilgili ilk olarak kaç yaşında olduğu bilgisini verelim. Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. Bu bilgilerin ardından Survivor Uğur ile ilgili diğer bilgilere geçelim. İşte Uğurtan Dora'nın eğitim ve öğretim hayatına dair ayrıntılar…

SURVİVOR DORA'NIN GERÇEK ADI NEDİR?

Survivor Dora'nın gerçek adı Uğurtan, soyadı ise Dora'dır.

SURVIVOR UĞURTAN DORA NEREDE OKUDU?

2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.

SURVIVOR UĞURTAN DORA NE İŞ YAPIYOR?

Survivor 2021 izleyicilerinin merak ettiklerinden biri de, Uğurtan Dora'nın ne iş yaptığı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.

SURVIVOR UĞURTAN DORA'NIN SPOR GEÇMİŞİ

Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness'la uğraştı. Öte yandan Dora'nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.

Dora isminin sözlük anlamı, tepe-uç-yüksek yerdir. Dilimizdeki anlamı da yine en yüksek yer, uç, herhangi bir şeyin üst tarafıdır.