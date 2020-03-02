Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2020 kimler elendi?

02.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:08

Survivor'ın yayımlanan son bölümünde Acun Ilıcalı'nın eleme gecesinde yaptığı açıklamalar yarışmaya damga vurdu. Konseyde Erman Altıkardeş'in diskalifiye edildiğini duyurdu. Peki, Survivor 2020'ye kim veda edecek, Survivor yeni yarışmacıları kim olacak? İşte, detaylar...

DOKUNULMAZLIĞI GÖNÜLLÜLER KAZANDI

2020 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının Pazar akşamı ekrana gelen bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Mücadelelerin sonunda lahmacun ve kolayı Ünlüler takımı kazanırken, Gönüllüler takımı da dokunulmazlığı aldı. Ödül oyunlarını üst üste kazanmaya alışan Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanarak haftanın ilk eleme adayını Ünlülerden çıkarmayı başardı.

SURVİVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler, eleme adayını belirlemek için oylamaya hazırlanırken Ilıcalı, Erman Altıkardeş'in Survivor'a uyum sağlayamadığı için diskalifiye edildiğini açıladı. Öte yandan Fatma'nın da sakatlık nedeniyle yarışmaya veda edeceğini bildirdi. Ayrılan iki yarışmacının yerine ise iki yeni isim katılacak.

Erman Altıkardeş

Ünlülerin kullandığı oylar sonucu ilk eleme adayı Derya oldu ve Salı akşamı yapılacak ikinci oylama sonucunda elenecek isim belirlenecek. Halk oyu neticesinde adaya veda edecek isim netleşecek.