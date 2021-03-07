Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu
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Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu

07.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:53

Survivor 2021'in gönüllüler takımında yarışan Emin Günenç, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Haber sonrası hayal kırıklığına uğrayan Günenç'in, Acun Ilıcalı tarafından MasterChef'e davet edildiği iddia edildi.

TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan Survivor, her bölümde seyircisine ayrı bir heyecan yaşatıyor. Gönüller ve ünlüler takımlarıyla rekabetin kıyasıya yaşandığı yarışmada, üzücü anlar da kaydediliyor.

AYRILIĞI GÖZYAŞLARINA SEBEP OLDU

Survivor 2021'in gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç, yaşadığı sakatlıktan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Ani ayrılığı hem takım arkadaşlarını hem de sevenlerini gözyaşlarına boğan Günenç'ten çok geçmeden sevindiren bir haber geldi.

GÖZLER ACUN ILICALI'YA ÇEVRİLDİ

İddiaya göre ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hayalleri yarım kalan güçlü yarışmacı Emin Günenç'i, MasterChef 2021'e davet etti. Henüz netleşmeyen bilgi kulislerde şimdiden sık konuşulmaya başlamışken, Günenç'in hayranları gözlerini Ilıcalı'dan gelecek kesin açıklamaya çevirdi.

Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu
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